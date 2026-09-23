ΝΒΑ: Ο Φίνεϊ-Σμιθ στην Ατλάντα, ο Χιλντ στη Σάρλοτ

Σε συμφωνία ανταλλαγής κατέληξαν οι Ατλάντα Χοκς και οι Σάρλοτ Χόρνετς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Οι Χοκς παραχωρούν τον Μπάντι Χιλντ, τον Ράιαν Νέμπχαρντ και χρηματικό αντάλλαγμα, αποκτώντας από τη Σάρλοτ τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ.

Με αυτή την κίνηση, η Ατλάντα ενισχύει την περιφέρειά της με έναν έμπειρο και πολυσύνθετο αμυντικό, ενώ οι Χόρνετς προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν καταξιωμένο σουτέρ και έναν νεαρό δημιουργό.