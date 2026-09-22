Γιαμπουσέλε για Μπατούμ: «Παράδειγμα για μια ολόκληρη γενιά»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποθέωσε τον Νικολά Μπατούμ.

Γιαμπουσέλε για Μπατούμ: «Παράδειγμα για μια ολόκληρη γενιά»
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Τέλος εποχής για τον Νικολά Μπατούμ, ο οποίος σε ηλικία 37 ετών αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του στα παρκέ και να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Η ανακοίνωση του Γάλλου φόργουορντ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανθρώπους του μπάσκετ, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να θέλει να αποχαιρετήσει δημόσια τον συμπατριώτη και πρώην συμπαίκτη του.

Ο αστέρας του Παναθηναϊκού έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον Μπατούμ μετά την απόφασή του να αφήσει πίσω του την ενεργό δράση.

Η ανάρτησή του

«Σε ευχαριστώ για όλα, αρχηγέ. Είναι τιμή μου που φόρεσα τη μπλε φανέλα στο πλευρό σου και που έμαθα από εσένα. Μια απίστευτη καριέρα και ένα παράδειγμα για μια ολόκληρη γενιά. Απόλαυσε ό,τι ακολουθεί»,

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