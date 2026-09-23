ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Καραπέτσα

Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τη σεζόν 2026/27 ο Θανάσης Καραπέτσας, με τον Δικέφαλο να ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου ακραίου.

Ο Καραπέτσας (24/02/2008, 1,90μ.) αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρίες σε επίπεδο ανδρών. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΟ Μουδανιών, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ηρακλή.

Παράλληλα, ο νεαρός αθλητής είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19, έχοντας συμμετάσχει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19 το 2024.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Θανάση Καραπέτσα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 24/02/2008, ο Θανάσης Καραπέτσας αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 190cm.

Ξεκίνησε την παρουσία του στον ΠΟΜ Νέα Μουδανιά, όπου αγωνίστηκε από τη σεζόν 2023/24 έως και τη σεζόν 2024/25, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024/25 φόρεσε και τη φανέλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Την περσινή περίοδο (2025-2026) αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΟ Μουδανίων.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Καραπέτσας έχει φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας U19, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 του 2024.

Ιδιαίτερη στιγμή στην μέχρι τώρα πορεία του αποτελεί και η παρουσία του έως τον τελικό του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος, υπό τις οδηγίες του Βαλάντη Μαμάη, εμπειρία που προσέθεσε σημαντικές παραστάσεις στο νεαρό αθλητή.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Καραπέτσας, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που από φέτος θα αγωνίζομαι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα περήφανος για την ευκαιρία να αποτελέσω μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας. Είμαι διατεθειμένος να δουλέψω σκληρά και να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, γεμάτη επιτυχίες και όμορφες στιγμές!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Θανάση!»