Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/09) - «Ντέρμπι και καυτοί διάλογοι»

Οι εξελίξεις στο πρόσφατο συμβούλιο της Super League είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Κατά τη συνεδρίαση των ιδιοκτητών υπήρξε «Ντέρμπι και καυτοί διάλογοι».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε «Χρυσό deal» για το τηλεοπτικό της συμβόλαιο, ενώ νωρίτερα, η ΠΑΕ είχε κάνει… επίθεση μιλώντας για «Κουτσά άλογα και φθηνά κόλπα».

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