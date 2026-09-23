Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/09) - «Ντέρμπι και καυτοί διάλογοι»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (23/09).
Οι εξελίξεις στο πρόσφατο συμβούλιο της Super League είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Κατά τη συνεδρίαση των ιδιοκτητών υπήρξε «Ντέρμπι και καυτοί διάλογοι».
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε «Χρυσό deal» για το τηλεοπτικό της συμβόλαιο, ενώ νωρίτερα, η ΠΑΕ είχε κάνει… επίθεση μιλώντας για «Κουτσά άλογα και φθηνά κόλπα».