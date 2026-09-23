Ρεάλ Μαδρίτης: Ζητά την αποχώρηση του Προέδρου της La Liga

Νέα μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και LaLiga, με τους «μερένχες» να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της ισπανικής λίγκας, Χαβιέ Τέμπας, και να ζητούν ουσιαστικά αλλαγή στην ηγεσία της διοργάνωσης.

Η τοποθέτηση της Ρεάλ ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Τέμπας σχετικά με τις καταγγελίες του συλλόγου για τη διαιτησία. Ο πρόεδρος της LaLiga είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς περί μεροληπτικής αντιμετώπισης της ομάδας, γεγονός που προκάλεσε νέα αντίδραση από τη διοίκηση της Ρεάλ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ρεάλ υποστηρίζει ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να επιτίθεται επανειλημμένα στον σύλλογο, ενώ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι σχολιάζει ακόμη και τη δική της αθλητική στρατηγική.

Παράλληλα, οι Μαδριλένοι τονίζουν πως ο πρόεδρος της LaLiga θα πρέπει να λειτουργεί με ουδετερότητα και να συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που εγγυώνται την αμεροληψία του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης κατά του Τέμπας:

«Σε απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίζει να δυσφημεί και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των συλλόγων της La Liga συνεχίζει να επιδεικνύει μια επαναλαμβανόμενη εμμονή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθιστώντας τον σύλλογό μας μόνιμο στόχο των δημόσιων επιθέσεών του.

Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, καθώς δεν συνάδει με τη στάση που θα ανέμενε κανείς από έναν υπεύθυνο διοικητικό παράγοντα. Μάλιστα, αποτελεί απάντηση σε άρθρο που έγραψε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος για ένα ψηφιακό μέσο ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της La Liga επιλέγει να επιτεθεί στον σύλλογό μας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει να αξιολογήσει τη δική μας αθλητική στρατηγική — κάτι που είναι εντελώς παράλογο και ανεύθυνο.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga αφιερώνει τον χρόνο του και χρησιμοποιεί τα προσωπικά του μέσα επικοινωνίας προκειμένου να προσπαθεί επανειλημμένα να δυσφημίσει δημόσια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να αξιοποιεί την ευθύνη που απορρέει από τη θέση του για να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς που υποτίθεται ότι εγγυώνται την αμεροληψία της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να πλήττει την εικόνα της διοργάνωσής μας και του ισπανικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ακατάλληλη συμπεριφορά, η οποία έχει επαναληφθεί διαχρονικά, πιστεύουμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία χρειάζεται επειγόντως έναν ηγέτη ικανό να διαχειριστεί τη διοργάνωση και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της, τηρώντας παράλληλα το θεμελιώδες καθήκον της ουδετερότητας.

Χρειάζεται έναν άνθρωπο που να αντιλαμβάνεται τη φύση της συγκεκριμένης θέσης, καθώς ο πρόεδρος της La Liga δεν είναι ο ιδιοκτήτης της διοργάνωσης, αλλά ο διαχειριστής της, ο οποίος υπηρετεί τους συλλόγους που απαρτίζουν τη λίγκα και του έχουν εμπιστευτεί την ηγεσία της. Οι σύλλογοι χρειάζονται κάποιον που να υπηρετεί αυτή την αποστολή με ειλικρίνεια».