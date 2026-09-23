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Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με τον Λορέντζο Μπράουν

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ήρθε σε συμφωνία με τον Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Τζάρεντ Χάρπερ, σύμφωνα με το «Sport5».

Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με τον Λορέντζο Μπράουν
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Σε συμφωνία με τον Λορέντζο Μπράουν για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής ήρθε η Χάποελ Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το «Sport5».

Η πολύμηνη απουσία του Τζάρεντ Χάρπερ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, οδήγησε τους Ισραηλινούς στην αναζήτηση ενός έμπειρου γκαρντ και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αποτέλεσε την επιλογή τους.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της νέας σεζόν. Ωστόσο, στη συμφωνία θα υπάρχει option υπέρ της Χάποελ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη συνεργασία μετά από μερικούς μήνες, όταν ο Χάρπερ επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι σημαντική και για τον ίδιο τον Μπράουν, ο οποίος αναζητά τρόπο να αποχωρήσει από την Αρμάνι Μιλάνο. Το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

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