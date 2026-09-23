EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR το φαβορί για την κούπα σύμφωνα με τους GMs

Η νέα αγωνιστική περίοδος της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών και οι General Managers των ομάδων έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για τη διοργάνωση, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων του «BasketNews».

Σε ό,τι αφορά το Final Four, ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα που συγκέντρωσε το απόλυτο ποσοστό, καθώς επιλέχθηκε από το 100% των General Managers. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ακολούθησε με 86,7%, ενώ στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Ρεάλ Μαδρίτης με 73,3% και η Φενερμπαχτσέ με 66,7%.

Από εκεί και πέρα, η Ντουμπάι συγκέντρωσε το 46,7% των ψήφων, ενώ στη σχετική λίστα βρέθηκε και η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στην κορυφή για τον τίτλο

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε όταν η ερώτηση αφορούσε την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν η πρώτη επιλογή, καθώς συγκέντρωσε το 46,7% των ψήφων.

Ο Ολυμπιακός ακολούθησε με 26,7%, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το 20%. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Φενερμπαχτσέ.

Στην ερώτηση για την ομάδα που μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη της σεζόν, η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Μακάμπι Τελ Αβίβ μοιράστηκαν την πρώτη θέση, έχοντας από 26,7%.

Η Ντουμπάι συγκέντρωσε το 13,3%, ενώ στις ομάδες που έλαβαν ψήφους συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Μπαρτσελόνα, Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνο και Μπασκόνια.

Πρώτος στις προβλέψεις για MVP ο Σάσα Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισε και στην ψηφοφορία για τον MVP της νέας σεζόν. Ο άσος του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 40% των ψήφων και κατέλαβε την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο νέος του συμπαίκτης, Γιαν Μοντέρο, με ποσοστό 26,7%. Ψήφους πήραν ακόμη οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ουέιντ Μπόλντουιν, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Φακούντο Καμπάτσο.

Όσον αφορά τον παίκτη που μπορεί να κάνει το… άλμα στο ΝΒΑ, ο Γιαν Μοντέρο συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις, φτάνοντας στο 53,3% των ψήφων.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν δεύτερος με 13,3%, ενώ στη συγκεκριμένη κατηγορία ψήφους έλαβαν επίσης οι Αρμόνι Μπρουκς, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ταϊρίς Μαρτίν, Μάριο Σέιντ-Σούπερι και Στεφάν Γιοκσίμοβιτς.