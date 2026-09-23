Ο Dana White αγόρασε muscle truck αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων γιατί οι Ferrari δεν του είναι αρκετές

Ο Dana White, ο τύπος που έκανε το UFC ολόκληρη αυτοκρατορία, εκείνος που έχει περάσει δεκαετίες οργανώνοντας μερικές από τις πιο βίαιες βραδιές στην ιστορία του αθλητισμού, αποφάσισε ότι χρειαζόταν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να πάρει μια Ferrari, μια Lamborghini ή κάποιο υπερπολυτελές SUV.

Τελικά απέκτησε ένα pickup 900 ίππων και πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια γι' αυτό. Γιατί τόσο ακριβά;

Η αγορά έγινε σε δημοπρασία της Barrett-Jackson, όπου ο White απέκτησε το VIN 001 του νέου Ram 1500 Rumble Bee SRT όπου και μόνο το VIN 001 αρκεί για να καταλάβεις ότι δεν μιλάμε για μια τυχαία βόλτα στο dealership, αλλά για το πρώτο των πρώτων.

Το επιστρέφει από τα mid-00s, όταν η Dodge είχε την εξαιρετική ιδέα να πάρει ένα Ram, να του βάλει κίτρινο-μαύρο livery και να το κάνει να μοιάζει με μέλισσα που έχει πιει τρία Red Bull.

Η νέα έκδοση του Rumble Bee είναι παράλογα… ρετρό, χωρώντας 777 ίππους σε ένα pickup. Για να έχεις εικόνα, αυτό το «γομάρι» πιάνει 0-100 km/h μέσα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, επομένως καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερο pickup.

Διότι είναι ένα όχημα που υπό νορμάλ συνθήκες υπάρχει για να… φορτώνεις τα πάντα, μόνο που αυτό τρέχει λες και είναι supercar.

Μόνο που Dana White αποφάσισε ότι οι 777 ίπποι είναι λίγοι, και μέσω επιπλέον αναβάθμισης με 3,0 λίτρων supercharger η ισχύ θα αγγίξει τους 900 ίππους!

Το γκαράζ του White έχει θέμα

Το πιο αστείο είναι ότι στη συμφωνία του περιλαμβάνεται και ένα Dodge Ram 1500 SRT-10 του 2005, ε τι; Να μην έχει και spare;

Βέβαια, ο White πρέπει να βρει τρόπο να χωρέσει τα δύο νέα αυτοκίνητά του -το ένα είναι και muscle car- καθώς μεταξύ άλλων έχει ήδη μια Ferrari Testarossa, μια Ferrari F430 Spider, μια BMW M6 Gran Coupe και μια Cadillac Escalade ESV.

Ε και; Dana White είναι αυτός.