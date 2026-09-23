«Αιφνίδιος ο θάνατος του Μαραντόνα - Δε μπορεί να αποκλειστεί και ο Covid»

«Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν «αιφνίδιος», χωρίς σημάδια παρατεταμένης αγωνίας, ενώ δεν μπορεί ν΄αποκλεισθεί ως αιτία και η Covid-19, υποστήριξε ένας ιατροδικαστής, ο οποίος ήταν ο τελευταίος μάρτυρας που κλήθηκε από την υπεράσπιση στην δίκη, που διεξάγεται ερευνώντας τα αίτια θανάτου του «Ντιεγκίτο».

Ο Πάμπλο Φεράρι, ιατροδικαστής στον οποίο ανέθεσε ένας από τους κατηγορούμενους να διεξάγει νεκροψία για τον θάνατο του Μαραντόνα, αντέκρουσε τη θεωρία ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη μια μακρά, ασυνείδητη αγωνία πριν βρεθεί νεκρός στο κρεβάτι του το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται, ότι αυτό το σενάριο υποστηρίχθηκε και από άλλους ιατρικούς εμπειρογνώμονες στην δίκη.

«Η αγωνιώδης περίοδος διήρκεσε από λίγα λεπτά, έως λίγες ώρες, ήταν πολύ σύντομη. Δεν μπορώ ακαδημαϊκά να υποστηρίξω ότι υπέφερε για πολλές ώρες. Ήταν ξαφνικό», κατέθεσε ο Δρ Φεράρι στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες).

Υπενθυμίζεται, ότι επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται από τα μέσα Απριλίου για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την ανάρρωση του σταρ στο σπίτι του τον Νοέμβριο του 2020 μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος», επέμεινε ο Δρ. Φεράρι, ο οποίος βάσισε την εκτίμηση του στην ανάλυση της νεκροψίας και του ιατρικού ιστορικού του Μαραντόνα. Υποφέροντας από πνευμονικό οίδημα, το σώμα του Μαραντόνα θα έπρεπε να είχε δείξει σημάδια «αγώνα».

«Ένας πνιγμένος αγωνίζεται συνεχώς για οξυγόνο. Ένας ασθενής που ασφυκτιά είναι απελπισμένος. Ωστόσο, εδώ, δεν υπήρχαν τραυματισμοί που προέκυψαν από αγώνα, επομένως η αγωνία του δεν θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Φεράρι τόνισε ένα «μεθοδολογικό λάθος στο ότι δεν χορηγήθηκε» τεστ Covid στον Μαραντόνα. Κατά συνέπεια, υποστήριξε, «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να πέθανε από Covid». Η κατάθεσή του, στην 44η ακροαματική διαδικασία της δίκης, ολοκλήρωσε τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης.

Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν οι τελικές καταθέσεις ορισμένων από τους κατηγορούμενους, τουλάχιστον τρεις από τους οποίους αναμένεται να μιλήσουν σε αυτό το στάδιο. Στην συνέχεια, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, θα ακολουθήσουν οι τελικές αγορεύσεις της εισαγγελίας και οι δηλώσεις της υπεράσπισης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπέβαλε το δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Μαραντόνα, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.