Ανατροπή και… φιάσκο στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Το σίριαλ του θανάτου του μεγάλου Ντιέργο Αρμάντο Μαραντόνα συνεχίζεται και όπως φαίνεται υπάρχουν πολλά επεισόδια ακόμα μέχρι να αποδειχθεί αν ο τεράστιος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής «έφυγε» από φυσιολογικά αίτια, ή αν κάποιος άλλος σχετίζεται με τον πρόωρο θάνατό του.

Μια πραγματική «βόμβα»… έσκασε κατά τη διάρκεια της νέας δίκης που έχει ξεκινήσει, καθώς όπως αποκαλύφθηκε ορισμένες ιατρικές εξετάσεις που είχαν αποδοθεί στον Ντιέγκο δεν ήταν δικές του, αλλά νήκαν στον πατέρα του, Ντιέγκο Σαλουστίο Μαραντόνα.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν το όλο μπέρδεμα προέκυψε λόγω του ίδιου ονοματεπωνύμου των δύο ανδρών και αφορά μεταξύ άλλων εξετάσεις σχετικά με τη νεφρική λειτουργία που είχαν πραγματοποιηθεί το 2015, χρονιά κατά την οποία ο πατέρας του Μαραντόνα νοσηλεύτηκε και τελικά έφυγε από τη ζωή.

Αυτό βέβαια δεν ελαφρύνει τη θέση εκείνων που προέβησαν σε αυτό το μέγα ατόπημα, αλλά το αντίθετο. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό πλέον αλλάζουν πάρα πολλά από όσα γνωρίζαμε καθώς οι συγκεκριμένες εξετάσεις είχαν βρεθεί στα χέρια της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής που δημιουργήθηκε το 2021 για να αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας του Μαραντόνα και τη φροντίδα που έλαβε πριν από τον θάνατό του. Μάλιστα, πάνω σε αυτές τις εξετάσεις βασίστηκε και το πόρισμα της επιτροπής που έβγαλε την απόφαση του σχετικά με τον θάνατο του «μύθου» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Αν και η εισαγγελία συνεχίζει να υποστηρίζει πως πρόκειται για ένα λάθος που δε θα οδηγήσει σε «κακοδικία», πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής θα ανατραπούν και πλέον η δίκη θα συνεχιστεί από άλλη βάση και άλλη οπτική.

Θυμίζουμε πως στο εδώλιο της δίκης που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων ο νευροχειρουργός και προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοβ και μέλη της ομάδας που είχε αναλάβει την κατ’ οίκον νοσηλεία του. Μία ακόμη νοσηλεύτρια πρόκειται να δικαστεί σε ξεχωριστή διαδικασία.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατό του, ενώ σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζουν ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 25 χρόνια φυλάκισης.

Η διαδικασία διακόπηκε μέχρι τις 27 Αυγούστου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.