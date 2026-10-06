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Κουτλουάι: «Φαινόμενο ο Γιαννακόπουλος, το μπάσκετ χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους»

Με τα καλύτερα λόγια για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση.

Κουτλουάι: «Φαινόμενο ο Γιαννακόπουλος, το μπάσκετ χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους»
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Σε εγκωμιαστικά σχόλια για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο προέβη ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Ο παλαίμαχος πρώην σταρ των «πρασίνων», μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, ανέφερε πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει ανάγκη από τέτοιες ισχυρές και ξεχωριστές προσωπικότητες

Παράλληλα, ο Τούρκος υπογράμμισε την τεράστια οικονομική επένδυση που πραγματοποιεί ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού», κάνοντας ειδική αναφορά στο εντυπωσιακό ρόστερ που δημιουργήθηκε φέτος, το κόστος του οποίου χαρακτήρισε απίστευτο.

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