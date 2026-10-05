Επιστρέφει στη δράση ο Φαλ: Δηλώνει «παρών» ενόψει Φενέρ ο Γάλλος

Στο τελικό στάδιο της επιστροφής του βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ να φορτσάρει ώστε να τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη μάχη του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστική της EuroLeague.

Το τελευταίο διάστημα ο Γάλλος σέντερ έχει ανεβάσει κατακόρυφα ρυθμούς και πλέον η παρουσία του απέναντι στο σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανή.

Ο 34χρονος ψηλός αναμένεται να δώσει λύσεις με στη ρακέτα με την ποιότητά του, προσφέροντας μεταξύ άλλων και βάθος στο ροτέισον του coach Ομπράντοβιτς.