Nations League: «Αγκαλιά» με τους «8» η Γαλλία με τρομερή ανατροπή - Τα αποτελέσματα

Με ένα ξέσπασμα στο φινάλε, η Γαλλία υπέταξε το Βέλγιο με 4-1 και βρέθηκε μια ανάσα από τα προημιτελικά του Nations League.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το Βέλγιο (0-1), πραγματοποίησε τρομερή ανατροπή μέσα σε 14 λεπτά, φτάνοντας στο ευρύ 4-1 χάρη στα τέρματα των Ντουέ (77'), Σερκί (81') και Ολίσε (88', 90'+1').

Με αυτή τη νίκη οι «τρικολόρ» ανέβηκαν στους 10 βαθμούς και αγκάλιασαν την πρόκριση στους «8». Την ίδια ώρα, η Ιταλία επιβλήθηκε με 3-1 της Τουρκίας στην Μπολόνια φτάνοντας τους 7 βαθμούς, αποτέλεσμα που σφράγισε τον υποβιβασμό των Τούρκων στη League B.

Στη League B, η Σουηδία και η Βοσνία επικράτησαν αμφότερες με 1-0 απέναντι σε Ρουμανία και Πολωνία αντίστοιχα, στήνοντας «τελικό» πρωτιάς και απευθείας ανόδου στο μεταξύ τους παιχνίδι στις 14 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 4-1

(77' Ντουέ, 81' Σερκί, 88', 90'+1 Ολίσε - 35' Λουκεμπάκιο)

Ιταλία-Τουρκία 3-1

(26' Σκαμάκα, 64' Καλαφιόρι, 87' Φρ. Εσπόζιτο - 61' Σιμσίρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Σερβία 2-1

(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Ισπανία 6/10

Αγγλία-Τσεχία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1

(73΄πεν. Χόιλουντ)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Σκόπια 6/10

Σκωτία-Σλοβενία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2

(83' Γιάρεμτσουκ - 52' Τοτ, 85' Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Αυστρία 1-1

(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1

(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Σουηδία 0-1

(13' Γιόκερες)

Βοσνία-Πολωνία 1-0

(84' πέν. Μπάσιτς)

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10

Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος-Λετονία 2-1

(71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10

Μολδαβία-Σλοβακία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10

Εσθονία-Ισλανδία 6/10

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα-Ανδόρα 1-0

(49' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

(25' Καϊμπουλάεφ)

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