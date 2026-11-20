Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στα Άνω Λιόσια, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν άνετα με 92-76 της «Βασίλισσας» και να παραμένουν με ρεκόρ 10-3 στην κορυφή της βαθμολογίας στην EuroLeague.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, στον έλεγχο του ρυθμού και στην ομαδικότητα που επέδειξαν οι παίκτες του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση από το απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά και στην εξαιρετική παρουσία των Χολ και Τζόουνς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση που τους έθεσε μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπι στην Κύπρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ήταν μια συμπαγής εμφάνιση αμυντικά και επιθετικά. Στην άμυνα ήμασταν πολύ καλοί. Ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα, είχαμε 28 ασίστ, δε θυμάμαι και εγώ το νούμερο, απέναντι σε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα. Τρομερή ατμόσφαιρα, ευχαριστώ τον κόσμο για όλα. Τρομερή διπλή εβδομάδα για εμάς, είμαστε χαρούμενοι.

Έχουμε καταπληκτικούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή χάνουμε παίκτες από το ροτέισον. Τέσσερα παιχνίδια έχουμε αυτή την εβδομάδα μαζί με την Καρδίτσα. Είναι σκληρό αυτό. Είναι εύκολο για τα παιδιά να παίζουν ομαδικά. Οι δυο ψηλοί σήμερα ήταν εξαιρετικοί και στις δυο πλευρές του παρκέ. Χολ και Τζόουνς, Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν 0 ριμπάουντ, τους είπα πως ως ψηλοί δεν τους αξίζει να είναι έτσι, προσαρμόστηκαν σε αυτό και ανταποκρίθηκαν αμφότεροι, ήταν πολύ καλοί και μπράβο τους».