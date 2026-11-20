Δέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τους οπαδούς του Ολυμπιακού έγινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο ομογενής γκαρντ βρίσκεται εκτός αποστολής, ωστόσο παρακολουθεί κανονικά το παιχνίδι από τη θέση δίπλα στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», όπως προβλέπεται για τους παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στη δωδεκάδα.