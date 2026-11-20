Με τη νεοφώτιστη Δόξα στη Λευκάδα θα αναμετρηθεί το Περιστέρι, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να στοχεύει στο «διπλό», θέλοντας να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Τάι Νίκολς παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (21/11, 17:00) και μεταξύ άλλων στάθηκε στα σημεία που θα κρίνουν την έκβαση του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός γκαρντ:

«Η Δόξα Λευκάδας διαθέτει μια καλή ομάδα. Πηγαίνουν πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Κέρδισαν πολύ καλές ομάδες, οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τους υποτιμήσουμε. Δουλεύουμε όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο του προπονητή μας γι’ αυτό το ματς, οπότε είμαστε πολύ προσηλωμένοι στο παιχνίδι. Θα ήταν ιδανικό να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος μ’ ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για τα σημεία που θα κρίνουν τον αγώνα: «Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τους παίκτες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση για τον αντίπαλο μας. Εφόσον το πετύχουμε αυτό και ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τότε θεωρώ πως έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι».