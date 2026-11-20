Ο Ηρακλής υποδέχεται αύριο (21/11, 15:00) την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα που θα τον επαναφέρει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν την Παρασκεύη (20/11) με μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο την προετοιμασία τους και πλέον επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αναμέτρηση με την «Ένωση».

Απόντες από το αυριανό θα είναι ο Χασάν Ντιάρα, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του, η οποία έφερε πριν λίγες μέρες στον κόσμο το πρώτο παιδί της οικογένειας, καθώς και ο τραυματίας Γιώργος Αρνόκουρος.

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο, όπως είναι η ΑΕΚ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και θα χρειαστεί να δείξουμε μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία για 40 λεπτά. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του Ιβανωφείου και με τη στήριξη του κόσμου μας να διεκδικήσουμε τη νίκη».