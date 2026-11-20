Ποιος να το έλεγε μερικούς μήνες πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν στη Stoiximan GBL πως το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην κατάμεστη Πυλαία, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα έκρινε ποια από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα παρέμενε στην κορυφή της βαθμολογίας!

Το μπάσκετ του «2310» επέστρεψε για τα καλά και οι ομάδες των Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλη Σπανούλη θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν το Σάββατο στην Πυλαία (21/11, 17:30), σε ένα ντέρμπι από τα... παλιά της Basket City. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του και να κάνει το 8/8, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» αναζητούν ένα «διπλό» που θα τους επιτρέψει να πιάσουν τον μεγάλο αντίπαλό τους στην κορυφή.

Πέρα, όμως, από τη βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης, το συγκεκριμένο ζευγάρι κουβαλά μια τεράστια μπασκετική ιστορία και κληρονομιά. Και όταν γίνεται λόγος για ΠΑΟΚ - Άρης, είναι αδύνατο να μη γυρίσει κανείς τον χρόνο πίσω, στη δεκαετία του '90. Τότε που οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πρωταγωνιστούσαν στο ελληνικό μπάσκετ, διέθεταν σπουδαίους παίκτες και προσωπικότητες στο ρόστερ τους και τα μεταξύ τους παιχνίδια αποτελούσαν ξεχωριστά γεγονότα για ολόκληρη τη χώρα.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Ρόι Τάρπλεϊ, ο Γουόλτερ Μπέρι, ο Κλιφ Λέβινγκστον και πολλοί ακόμη σπουδαίοι παίκτες έγραψαν τον δικό τους... μύθο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, οι οποίες είχαν (πολύ) συχνά ένταση, υψηλό θέαμα και μεγάλες ατομικές επιδόσεις.

Μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ γνώριζε τη δική του εποχή άνθισης και η κόντρα μεταξύ των δύο είχε τη δική της ξεχωριστή θέση στην μπασκετική καθημερινότητα.

Με αφορμή, λοιπόν, το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου, το Onsports θυμάται πέντε χαρακτηριστικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του '90, που αποτυπώνουν ένα κομμάτι της ένδοξης ιστορίας του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Άρης – ΠΑΟΚ 88-56 (1992-93): Το «σόου» του Ρόι και η παράσταση των «κιτρινόμαυρων»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εκτός έδρας εμφανίσεις του Άρη στην ιστορία των αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ καταγράφηκε τη σεζόν 1992-93. Οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν με το εμφατικό 88-56 από την έδρα του μεγάλου αντιπάλου τους, σημειώνοντας μία νίκη που έμεινε στην ιστορία για την έκταση (+32) της διαφοράς.

Ο Ρόι Τάρπλεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 21 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον Άντερσον πρόσθεσε 18, οδηγώντας τον Άρη σε μια επιβλητική επικράτηση. Η διαφορά των 32 πόντων αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιδόσεις των «κιτρινόμαυρων» στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΟΚ – Άρης 86-56 (1993-94): Η «ηχηρή» απάντηση του «Δικεφάλου»

Έναν χρόνο αργότερα, ο ΠΑΟΚ φρόντισε να δώσει τη δική του απάντηση, με τρόπο εξίσου εμφατικό. Ο «Δικέφαλος» κυριάρχησε απέναντι στον Άρη και επικράτησε με το ευρύ 86-56, αφήνοντας αυτή τη φορά εκείνος το στίγμα του στο ντέρμπι.

Ο Γουόλτερ Μπέρι με 21 πόντους και ο Μπάνε Πρέλεβιτς με 18 ήταν οι βασικοί επιθετικοί πρωταγωνιστές των νικητών, σε μια αναμέτρηση όπου οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στον αντίπαλό τους να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

ΠΑΟΚ – Άρης 84-82 (προημιτελικά 1994-95): Η μονομαχία Πρέλεβιτς - Γουάιτ

Εδώ η ιστορία ήταν εντελώς διαφορετική. Στις 17 Απριλίου 1995, ΠΑΟΚ και Άρης αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο των προημιτελικών των playoffs του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να μείνει για τα καλά στη μνήμη μας.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στο φινάλε με 84-82, ωστόσο τα βλέμματα στράφηκαν κυρίως σε δύο παίκτες που πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Τζερόμ Γουάιτ σημείωσαν από 32 πόντους, σε μια εντυπωσιακή προσωπική μονομαχία που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη «λάμψη» στην αναμέτρηση. Στο τέλος, εκείνος που χαμογέλασε ήταν ο «Δικέφαλος».

ΠΑΟΚ – Άρης 99-88 (προημιτελικά 1995-96): «One Μπανε show»

Η επόμενη σεζόν έφερε ακόμη μία μεγάλη παράσταση του Μπάνε Πρέλεβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στις 19 Απριλίου 1996, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο πλαίσιο των προημιτελικών των playoffs, με τον «Δικέφαλο» να επικρατεί με 99-88, σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και πλούσιο θέαμα.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν και πάλι ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 34 πόντους. Από την πλευρά του Άρη, ο Ρίτσαρντ Έλις προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, σημειώνοντας 22 πόντους, όμως το επιθετικό κρεσέντο του αρχηγού του ΠΑΟΚ δεν μπορούσανε να αποτρέψει την ήττα του Άρη.

ΠΑΟΚ – Άρης 79-73 (μικροί τελικοί 1998-99): Το ντέρμπι της τρίτης θέσης

Η τελευταία αναμέτρηση του αφιερώματος μας μεταφέρει στα τέλη της «χρυσής» δεκαετίας και συγκεκριμένα στη σεζόν 1998-99 και στη σειρά των μικρών τελικών του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ και Άρης διεκδικούσαν εκτός από τον τίτλο του «Αφεντικού της Πόλης» και την τρίτη θέση στην Α1 κατηγορία.

Στις 5 Μαΐου 1999, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 79-73 κι έκανε το 1-0 στη σειρά, σε μια αναμέτρηση που χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να αναδειχθεί νικητής. Ο Γιώργος Μπαλογιάννης ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του «Δικεφάλου» με 21 πόντους, ενώ για τον Άρη ο Παναγιώτης Λιαδέλης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 25.