Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εντός έδρας τον ΟΦΗ την Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την 11η αγωνιστική της Superleague, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Στην προσπάθειά του θα έχει αρωγό και τον κόσμο του αφού ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η προπώληση των εισιτηρίων για την κυριακάτικη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Η ζήτηση από τους φιλάθλους έχει ξεπεράσει ήδη τα 20.000 εισιτήρια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πολύ μεγάλη προσέλευση στις εξέδρες του γηπέδου. Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως το παιχνίδι της Κυριακής θα διεξαχθεί μπροστά σε αρκετό κόσμο, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.