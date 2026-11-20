Στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς που ενίσχυσαν τις Εθνικές τους ομάδες στην πρόσφατη διακοπή είχε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής (20/11), αφού οι Κίνγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι ενσωματώθηκαν σήμερα.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ενσωματώθηκε στο πλήρες προπονητικό πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ απόντες ήταν ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν και ο Ανάς Σαλάχ – Εντίν λόγω ασθένειας.

Ωστόσο, οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να προπονηθούν κανονικά το Σάββατο, στην τελευταία προπόνηση πριν τον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε στο “Γεώργιος Καλαφάτης” την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα και ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις και τελειώματα.