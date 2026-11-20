Ο Στέφανος Τζίμας μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, πέρυσι τον Δεκέμβριο. Ο Έλληνας επιθετικός έχει επιστρέψει στις προπονήσεις εδώ και περίπου δύο εβδομάδες και η επάνοδός του είναι πρό των πυλών.

Αρχικά, ο Τζίμας είχε επιστρέψει στις προπονήσεις με την Κ21, ωστόσο ανέβασε ρυθμούς και πλέον προπονείται με την πρώτη ομάδα των Γλάρων και τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την Κυριακάτικη (22/11) αναμέτρηση με τη Χαλ στην Ελληνική μονομαχία των Τζολάκη, Μουζακίτη με τον Κωστούλα και αναφέρθηκε στην πορεία του Στέφανου Τζίμα.

«Ο Τζίμας είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας. Υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκε μοναξιά, όμως η Μπράιτον στάθηκε στο πλευρό του και τον υποστήριξε. Η εικόνα του στις προπονήσεις ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να του δίνουμε τον χρόνο που χρειάζεται», τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Μπράιτον.