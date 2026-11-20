Ο Τάσος Μπακασέτας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο μετά την μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό και έχει βρει τον καλό εαυτό του, εξαργυρώνοντας τις φοβερές του επιδόσεις στο έπακρον.

Αρχικά, επέστρεψε στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης του Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ συγκέντρωσε το 30% των ψήφων, κατακτώντας την πρώτη θέση σε μία ιδιαίτερα αμφίρροπη διαδικασία.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ και νυν του Απόλλωνα Λεμεσού, Μπράντον Τόμας, με ποσοστό 25%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Σάμουελ Γκράνσιρ της Νέας Σαλαμίνας με 23%. Τέταρτος αναδείχθηκε ο Ρόντι Εφαγκέ του Άρη Λεμεσού, συγκεντρώνοντας το 22% των προτιμήσεων.

Μέχρι στιγμής ο Τάσος Μπακασέτας με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ έχει σημειώσει πέντε γκολ και μοιράσει μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές.