«Βαριά» ήταν η καμπάνα της UEFA στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, καθώς ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών για τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη της εντός έδρας αναμέτρησης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, ο Κοϊτά θα χάσει τους δύο επόμενους αγώνες της «Ένωσης» στο Champions League, αρχικά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο στις 24 Νοεμβρίου αλλά και την εντός έδρας δοκιμασία με τη Γαλατασαράι στις 8 Δεκεμβρίου.

Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση για την απόφαση της UEFA προκειμένου να μειωθεί η ποινή του Μαυριτανού εξτρέμ. Σε περίπτωση που το αίτημά της δεν γίνει δεκτό, ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς τον Κοϊτά.

Ο Κοϊτά είχε διαμαρτυρηθεί πολύ έντονα στον Ιταλό διαιτητή Μαριάνι, ενώ όπως φάνηκε σε τηλεοπτικό πλάνο καταφέρθηκε εναντίον του, λέγοντάς του, τη φράση «f@c@ off». Ο διαιτητής του έδειξε την κόκκινη κάρτα και αναμενόταν η απόφαση της UEFA για την ποινή του.