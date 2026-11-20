Την τρίτη διαδοχική του νίκη στη EuroLeague θα επιδιώξει να πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Παρασκευής (20/11, 21:15) στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, βγάζοντας αντίδραση και παίρνοντας δύο σημαντικές νίκες απέναντι σε Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το τελευταίο θετικό αποτέλεσμα στη Λεμεσό, με το αδιανόητο τρίποντο του Βεζένκοφ στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας και το buzzer beater του Κόρι Τζόσεφ στην παράταση, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ψυχολογία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πλέον, ο Ολυμπιακός καλείται να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους της διοργάνωσης.

Με ρεκόρ 9-3, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Βαλένθια, και θέλουν να διατηρηθούν στο «ρετιρέ». Από την άλλη, η Ρεάλ ταξιδεύει στην Αθήνα με απολογισμό 7-5, έχοντας ως στόχο να πάρει ένα σημαντικό διπλό και να αντιδράσουν μετά τη «σκληρή» ήττα από τη Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρά το γεγονός πως η τιμωρία του έχει ολοκληρωθεί. Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο ομογενής γκαρντ χρειάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις και να ενσωματωθεί ξανά πλήρως στην ομάδα, προτού πάρει μέρος ξανά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του χεριού του.

Η πιθανή απουσία του Σέρβου σέντερ δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό στη γραμμή των ψηλών, ειδικά μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Μακάμπι, με τα αλλεπάλληλα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

Η επιθετική ποιότητα της Ρεάλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ διαθέτει την κορυφαία επίθεση της EuroLeague, με μέσο όρο 96,8 πόντους ανά αγώνα, την ώρα που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης με 89,2.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες υπερτερούν στην αμυντική λειτουργία, καθώς δέχονται 81,9 πόντους ανά παιχνίδι, έναντι 89,5 των Μαδριλένων. Αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Φακούντο Καμπάτσο, την ίδια ώρα που ο Τέο Μάλεντον επέστρεψε στη δράση και πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Μπεσίκτας.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ στη SUNEL Arena είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime.

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