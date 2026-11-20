Σελίδα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή γυρίζει ο Κάρλες Πουγιόλ, ο οποίος επιστρέφει στο άθλημα από διαφορετικό πλέον πόστο. Ο θρυλικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Σχέσεων και Διεθνούς Ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλδες, σύλλογο που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ανδόρας.

Η ομάδα γνωστοποίησε τη συμφωνία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την προσθήκη του 48χρονου Ισπανού σημαντικό βήμα για τη θεσμική και αγωνιστική της εξέλιξη. Ο Πουγιόλ ζει στην Ανδόρα από τις αρχές του 2022, ενώ στο παρελθόν είχε δεχθεί πρόταση από τον πρώην συμπαίκτη του, Ζεράρ Πικέ, προκειμένου να ενταχθεί στο επιτελείο της FC Ανδόρα. Η συγκεκριμένη συνεργασία, ωστόσο, δεν προχώρησε.

Η νέα του ομάδα αποτελεί την πρωταθλήτρια της χώρας και έχει ήδη καταγράψει μια ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα από την Ανδόρα που συμμετείχε στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη League Phase του Conference League, με τη διοίκηση να προσδοκά ότι η εμπειρία και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Πουγιόλ θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση, δίνοντας έμφαση στη δυσκολία της διατήρησης ενός συλλόγου σε υψηλό επίπεδο. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η κατάκτηση τίτλων είναι δύσκολη, όμως ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η συνέχιση της επιτυχίας, με σταθερή δουλειά, φιλοδοξία και κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων.

Στην Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλδες ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα θα συναντήσει ξανά τον Φελίπ Ορτίθ, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται από τα χρόνια που συνυπήρξαν στις ακαδημίες των «μπλαουγκράνα» και διατηρούν στενή φιλική σχέση.

Ο Πουγιόλ αφήνει πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα, στη διάρκεια της οποίας αγωνίστηκε 100 φορές με την εθνική Ισπανίας, κατακτώντας το Euro 2008 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010. Σε συλλογικό επίπεδο συνέδεσε το όνομά του αποκλειστικά με την Μπαρτσελόνα, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2014 και πανηγύρισε συνολικά 21 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Champions League. Πλέον, καλείται να αξιοποιήσει την τεράστια εμπειρία του σε έναν διαφορετικό ρόλο, μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.