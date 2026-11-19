Κάουνας αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς:

«Αν παίζουμε όπως παίζουμε, κάθε δύο μέρες… Το ερώτημα για εμένα και το σταφ ήταν πώς να προετοιμάσουμε το ματς. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε να παίξουμε λίγο διαφορετικά. Ξεκινήσαμε με την πεντάδα που άρχισε και έπρεπε να προσαρμοστώ στην διάρκεια του ματς. Η Ζαλγκίρις παίζει εξαιρετικά φέτος, έχουν πολλούς σημαντικούς παίκτες και φυσικά ένας από αυτούς είναι ο Βαλαντσιούνας. Δεν θα μιλήσω για άλλους, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αυτή η προσαρμογή μας βοήθησε να κερδίσουμε απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Είμαι περήφανος για το πώς αγωνιστήκαμε».

Για την επιλογή του Φαλ: «Ο Φαλ είναι τρομερός παίκτης. Πάντα μπορεί να βοηθήσει, παρόλο που δεν έπαιζε τελευταία. Ξέρει να είναι έτοιμος όποτε τον χρειαστώ, όπως ήταν και σήμερα. Έπαιξε εξαιρετικά και είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς διαχειρίστηκε την κατάστασή του και το πόσο καλός συμπαίκτης είναι. Αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει».

Για τα πέντε φάουλ του Τουμπέλις: «Είναι σημαντικός παίκτης για την Ζαλγκίρις. Είναι από τους παίκτες κλειδί. Δεν θυμάμαι το τέταρτο και το πέμπτο του φάουλ ,γιατί παρατηρώ την ομάδα μου. Επιμένω ότι έχει μεγάλη ποιότητα η Ζαλγκίρις, αλλά παίξαμε καλά».

Για τους πόντους δεύτερης ευκαιρίας: «Πριν δύο μέρες παίξαμε στην Μπολόνια και πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Όλοι μιλούσαν για αυτό. Πριν το ματς, είπα: ”Τι άλλο να κάνω; Δεν γίνεται να κάνουμε προπονήσεις, να μιλήσουμε στους παίκτες, να δείξουμε βίντεο και να εξηγήσουμε ότι στο μπάσκετ πρέπει να παίζεις σκληρά. Όχι μόνο οι ψηλοί, όλοι”. Βλέποντας το φιλμ, το καταλάβαν. Τους έδειξα ότι παίζαμε τεμπέλικα σε κάποιες φορές. Πιστεύω μας βοήθησε αυτό να παίξουμε καλύτερα».

Για την συνεργασία του με τον Ναν: «Ο αγώνας είναι 40 λεπτά, όλα εξαρτώνται από τις τετράδες. Ο Ναν είναι παίκτης που καταλαβαίνει το ματς, έχει αυτή την ποιότητα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 1/5 τρίποντα, στο δεύτερο 3/3. Όλα τα σουτ ήταν καλά. Του είπα ότι όλα τα σουτ είναι καλά, να συνεχίσει να σουτάρει. Είναι παίκτης κλειδί για εμάς. Η σεζόν είναι μεγάλη, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Όλοι κατάλαβαν το πόσο σημαντικό είναι. Όπως ξαναείπα, πρώτη φορά μου συμβαίνει παίκτης σαν τον Ναν να αρχίζει να παίζει με μισή προπόνηση. Μισή προπόνηση, 30 λεπτά και έπαιξε το πρώτο ματς, γιατί ήταν τραυματίας στην προετοιμασία. Δεν είναι φυσιολογικό. Πρώτη φορά στην ζωή μου προπονώ και βάζω παίκτη που δεν είχα δουλέψει μαζί του. Χρειαζόμαστε χρόνο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, τι ζητάω και πώς παίζει. Δεν αφορά μόνο αυτός. Έχουμε νέους παίκτες και ήταν περίοδος που κάναμε 12 προπονήσεις, με πολλούς παίκτες να λείπουν. Τώρα που είμαστε όλοι καλά, θα είναι διαφορετικά».

Για την υποδοχή του Φρανσίσκο: «Είναι τρομερή. Ξέρετε την γνώμη μου για το Κάουνας και την Ζαλγκίρις και το λιθουανικό μπάσκετ. Έχουν τρομερή μπασκετική κουλτούρα και το έδειξαν ξανά. Για εμένα, ήταν εξαιρετικό να δω το standing ovation των οπαδών. Το να έρθω στο Κάουνας και να προπονώ με διαφορετικές ομάδας, είναι μεγάλη μου χαρά».

Για την πτώση του Φρανσίσκο μετά την επιστροφή του Ναν: «Και οι δυο παίζουν. Έχουν παρόμοια λεπτά στα ματς. Ο Ναν λίγο περισσότερα. Ο Ναν σχεδόν 23, ο Φρανσίσκο 18. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Τους εμπιστεύομαι. Ξέρουν ότι πρέπει να παίζουν μαζί ανάλογα με το ματς, το πλάνο, τον αντίπαλο. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι καλός συμπαίκτης και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μόνο έτσι υπάρχεις στο μπάσκετ. Εμείς (σ.σ μιλάει στους δημοσιογράφους) δεν μπορούμε να πάμε για μπύρες, αλλά μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ μαζί. Πρέπει να το καταλάβουν. Η φιλιά είναι στο παρκέ για τους παίκτες. Η καλή φιλία. Δεν λέω ότι δεν το έχουμε, το λέω γενικά. Αν καταλάβεις ότι θα παίζεις με τον άλλον για 3 ακόμα χρόνια… Χρειάζονται χρόνο να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Όχι μόνοι οι Φρανσίσκο και Ναν. Και οι υπόλοιποι. Ο Γιαμπουσέλε, ο Μπόνγκα, ο Φαλ. Είναι νέοι παίκτες και εγώ νέος προπονητής. Έχω έναν τρόπο που σκέφτομαι για τους αγώνες και τους προετοιμάζω. Αυτό χρειάζεται χρόνο».