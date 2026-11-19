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Έκανε ένα ακόμη μυθικό ματς. Ο Κέντρικ Ναν αποδεικνύει κάθε εβδομάδα γιατί είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη. Ο σούπερ σταρ των «πράσινων» μετά το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ζαλγκίρις, παραχώρησε δηλώσεις στο Onsports.

Έβγαλε το καπέλο στον Κώστα Σλούκα γιατί απέδειξε πως είναι αρχηγός και ηγέτης όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δοξάζει τον Θεό για την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Όσο για τις πρόσφατες δηλώσεις του φίλου του, Μπαμ Αντεμπάγιο (είπε πως θα ξεπεράσει τον Γιάννη Αντεμπάγιο στο πόσο δημοφιλής είναι στην Ελλάδα), ξεκαθάρισε πως τον «Greek Freak» δεν μπορεί να τον φτάσει.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν στο Onsports:

Για το κλειδί της αντίδρασης στην επιστροφή της Ζαλγκίρις: «Μείναμε ψύχραιμοι. Έκαναν το σερί τους, το μπάσκετ είναι παιχνίδι για σερί. Μπόρεσαν να επιστρέψουν και τα λάθη μας φταίνε γι’ αυτό. Ελέγξαμε το παιχνίδι περισσότερο, σταματήσαμε το σερί τους και κάναμε το δικό μας σερί στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έκρινε το ματς».

Για το αν συμφωνεί με τον Σλούκα πως η ομάδα θα γίνει καλύτερη: «Ναι. Αυτό είναι που λέμε μεγάλος ηγέτης και μεγάλος αρχηγός. Όταν όλοι μας απογοητευτήκαμε από τις ήττες, μας έδωσε μερικά σοφά λόγια. Είναι νωρίς στη σεζόν, θα το… βρούμε. Μας είπε να κρατήσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό κάναμε, παρουσιαστήκαμε την επόμενη μέρα έτοιμοι για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν υπάρχει τρόπος να τον σταματήσει κάποιος στο τέταρτο δεκάλεπτο: «Όχι απόψε! Όχι απόψε! Όλη η δόξα στο Θεό για την ικανότητά μου, κυριάρχησα στο ματς και πήρα τα σωστά plays. Στο πρώτο ημίχρονο πήρα τα ίδια σουτ και δεν μπήκαν. Όμως δεν έφυγε η αυτοπεποίθησή μου και ξανασούταρα στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τις δηλώσεις του Μπαμ Αντεμπάγιο: «Μου… έβγαλε το καπέλο για όσα έχω κάνει στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια. Δεν πλησιάζω το πόσο δημοφιλής είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο».