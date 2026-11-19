Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα αποθέωσε τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και στάθηκε και στα λάθη της ομάδας του.

“Απόψε δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο. Φωνάξαμε παρών στο ζωγραφιστό, ο Νάιτζελ έκανε ένα βήμα μπροστά και μας βοήθησε. Πρέπει να μείνουμε επιθετικοί, να μειώσουμε τα λάθη. Αυτό είναι το θέμα μας. Και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε στην άμυνα”.