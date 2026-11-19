Με τον Σιμόν Μπάνζα παρόντα, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με απογευματινή προπόνηση την Πέμπτη (19/11) την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος και του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (22/11, 19:30) για την 11η αγωνιστική της Super League.

O 30χρονος υψηλόσωμος στράικερ ήταν ο τελευταίος που επέστρεψε από τις διεθνείς του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Κονγκό.

Εκτός προπόνησης έμειναν οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ που ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, αλλά και ο Φέντορ Τσάλοφ που προπονήθηκε ατομικά στη Νέα Μεσήμβρια.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Η δουλειά στο αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με την κλεψύδρα σιγά σιγά να αδειάζει για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Το απόγευμα της Πέμπτης το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε σε αμυντική και επιθετική τακτική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.Οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Τσάλοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Το «παρών» στην προπόνηση έδωσε και ο Σιμόν Μπάνζα , ο οποίος ήταν ο τελευταίος διεθνής που αναμενόταν να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή (20.11) η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».