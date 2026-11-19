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Μια νεαρή φίλη της Ζαλγκίρις και του Παναθηναϊκού έγινε viral πέρυσι ζητώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, στην αναμέτρηση της «Zalgirio Arena».

Η ευχή της έγινε πραγματικότητα, με τους «πράσινους» να αναρτούν τη φωτογραφία της, ζητώντας βοήθεια για να μάθουν ποια είναι, αφού «ο Κέντρικ έχει κάτι σπέσιαλ για εκείνη», όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναθηναϊκός.

Η Ζάλγκιρις δεν άργησε να απαντήσει μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media, και η μικρή φίλαθλός της πήρε τη φανέλα του Ναν!

Έτσι, στο φετινό ματς βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο, αυτή τη φορά με ένα πανό που ευχαριστούσε τον Αμερικανό γκαρντ.