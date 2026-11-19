Ο Σιλβέν Φρανσίσκο επέστρεψε στο Κάουνας, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όμως η Ζάλγκιρις φαίνεται πως δεν τον έχει… ξεχάσει!

Ο Γάλλος γκαρντ βρέθηκε στην παλιά του έδρα ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων και η άφιξή του συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή από ανθρώπους του λιθουανικού συλλόγου. Η πιο απολαυστική στιγμή, ωστόσο, ήρθε στην είσοδο της αρένας.

Το σύστημα ασφαλείας της Ζάλγκιρις, που λειτουργεί με αναγνώριση προσώπου, εντόπισε κανονικά τον Φρανσίσκο και του επέτρεψε την πρόσβαση στο γήπεδο, σαν να μην είχε αλλάξει ποτέ ομάδα! Ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό περιστατικό, που έδειξε πως η τεχνολογία δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στη νέα μπασκετική του πραγματικότητα.

Μπορεί πλέον ο Γάλλος να αγωνίζεται με τα πράσινα του Παναθηναϊκού, όμως για το σύστημα της Ζάλγκιρις παραμένει… δικός της άνθρωπος!