Με τον αγώνα απέναντι στην Αίγυπτο αρχίζει η διαδρομή της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με τον Βασίλη Παπαδάκη να καταλήγει στους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στην αναμέτρηση της πρεμιέρας.

Η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει τους Αιγύπτιους την Πέμπτη (19/11, 18:00), στην Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της διοργάνωσης, με στόχο να μπει με το δεξί στη μεγάλη αυτή πρόκληση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τον Γείτονα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ενώ την αμυντική τριάδα θα αποτελέσουν οι Τσίγκας, Φιλιππιάδης και Λάβδας.

Στις δύο πλευρές θα αγωνιστούν ο Καραγγέλης αριστερά και ο Γιώργος Σιώζιος δεξιά, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται οι Νέτο και Μπινιάρης. Την επιθετική τριάδα της Εθνικής θα συνθέσουν οι Κώστογλου, Χαλδέζος και Νεμπής.

Η ενδεκάδα

Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος, Νέτο, Μπινιάρης, Κώστογλου, Χαλδέζος, Νεμπής.

Στον πάγκο οι: Μπράνης, Νικολαΐδης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπαδάκης, Παπασαραφιανός, Σούβλατζης, Βασιλειάδης, Αργυρίου και Μπαϊραμίδης.