Συνεχίζεται η κακοδαιμονία για τον Ολυμπιακό. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Γκουστάβο Πουέρτα στο τελευταίο φιλικό της Κολομβίας απέναντι στην Χιλή, εκτός δράσης για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τέθηκε και ο Τσικίνιο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Πορτογάλος χαφ, ο οποίος προοριζόταν για τη θέση των δύο Λατίνων στη μεσαία γραμμή, στάθηκε άτυχος στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11) κατά τη διάρκεια του διπλού και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Ίβηρας άσος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και για τον λόγο αυτό δεν είναι διαθέσιμος για τους επόμενους 2 με 2,5 μήνες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει ένα σημαντικό αριθμό ματς, με το πρόβλημα να… γιγαντώνεται στους αγώνες του Europa League.