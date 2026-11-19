Ιστορική ημέρα με τα 60α γενέθλια της Θύρας 13, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δίνει τις δικές της ευχές σε όλα εκείνα τα παιδιά που στηρίζουν τον σύλλογο στα πέταλα ολόκληρη της γης.

Αναλυτικά:

Η Θύρα 13 συμπληρώνει σήμερα 60 χρόνια από την ίδρυσή της και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται χρόνια πολλά, σε όσους κρατούν την πράσινη σημαία ψηλά.

Έξι δεκαετίες γεμάτες στιγμές, αγώνες και θυσίες. Μια σχέση ζωής που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Χρόνια πολλά στη Θύρα 13, σε όλους εκείνους που εδώ και 60 χρόνια γράφουν τη δική τους ιστορία στο πλευρό του Παναθηναϊκού και κρατούν πάντα δυνατά την πράσινη σημαία μας ψηλά. Στους αθεράπευτα ρομαντικούς.💚