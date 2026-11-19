Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε ο Ντέρεκ Κουτέσα, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ. Η αλλαγή έχει πλέον αποτυπωθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, με τον Ελβετό εξτρέμ να τίθεται στη διάθεση της ομάδας για τις αναμετρήσεις στο Champions League.

Ο Ουκρανός άσος υπέστη κάταγμα κόπωσης και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος του 2026. Έτσι, η Ένωση αξιοποίησε τη δυνατότητα που έχει για μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα, επιλέγοντας τον Κουτέσα ως αντικαταστάτη του.

Μάλιστα, ο 28χρονος εξτρέμ θα μπορεί να αγωνιστεί και στην προσεχή εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο στην Ιταλία.