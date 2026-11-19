Στο επίκεντρο των ερωτήσεων προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague (20/11, 21:15).

Ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε στη media day της ομάδας, όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει για την κατάσταση του διεθνούς γκαρντ και το ενδεχόμενο να βρίσκεται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για το παιχνίδι απέναντι στους Μαδριλένους.

Η απάντηση του Έλληνα τεχνικού, πάντως, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας, καθώς όταν ρωτήθηκε αν ο Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση, ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι», ήταν η σύντομη απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ξεκαθαρίζοντας πως ο γκαρντ δεν θα βρίσκεται στη διάθεσή του για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, στη συνέχεια, επειδή δέχθηκε κι άλλες ερωτήσεις για τον ομογενή γκαρντ, σχολίασε: «Είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ, έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Στην εποχή των social media που ο καθένας ανεβάζει ένα στόρι και όλα τα σάιτ τα βάζουν σαν πρώτο θέμα, τι εννοούσε ο παίκτης και τι εννοούσε ο πατέρας του, αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστο μια ομάδα.

Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει να προπονηθεί εδώ όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας, θέλω να είμαι σαφής».