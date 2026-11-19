Την προσφορά των Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και Τάσου Χατζηγιοβάνη θα τιμήσει ο Παναθηναϊκός, με αφορμή την επιστροφή των δύο ποδοσφαιριστών στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλοι, αυτή τη φορά με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, πριν από την έναρξη της κυριακάτικης αναμέτρησης (22/11, 17:30), οι δύο παίκτες θα βραβευτούν από τον Τάκη Φύσσα, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο «τριφύλλι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνης θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με άλλους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που έχουν επίσης φορέσει στο παρελθόν την πράσινη φανέλα.