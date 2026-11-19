UEFA: «Ο Παναθηναϊκός παίζει το όμορφο παιχνίδι»
Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League ανέβασε βίντεο με την κυκλοφορία μπάλας των «πράσινων» από το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για να τους αποθεώσει.
Ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς είναι μία απ’ τις ομάδες που έχουν το απόλυτο νικών στη League Phase του Conference League. Ο λογαριασμός της διοργάνωσης που διατηρεί η UEFA, έκανε μια ανάρτηση για να αναδείξει τους «πράσινους» και το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν.
Σε αυτό προβάλουν την κυκλοφορία της μπάλας του «τριφυλλιού», με το σχόλιο να είναι χαρακτηριστικό:
«Ο Παναθηναϊκός παίζει το όμορφο παιχνίδι».