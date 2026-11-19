Ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς είναι μία απ’ τις ομάδες που έχουν το απόλυτο νικών στη League Phase του Conference League. Ο λογαριασμός της διοργάνωσης που διατηρεί η UEFA, έκανε μια ανάρτηση για να αναδείξει τους «πράσινους» και το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν.

Σε αυτό προβάλουν την κυκλοφορία της μπάλας του «τριφυλλιού», με το σχόλιο να είναι χαρακτηριστικό:

«Ο Παναθηναϊκός παίζει το όμορφο παιχνίδι».