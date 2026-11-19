Πιστή στις συνήθειές της και τις τακτικές της, η άφωνη ΚΑΕ Ολυμπιακός για το μεγάλο σκάνδαλο που μαστίζει το ελληνικό μπάσκετ ενημέρωσε για δύο ακόμα παρεμβάσεις που έκανε!

Για την ταμπακιέρα όμως... ούτε λέξη!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός άσκησε σήμερα (19/11) δύο πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), για να διασφαλίσει το κύρος του 5ου τελικού της 13ης Ιουνίου 2026.

Την ακύρωση του αγώνα αυτού ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προσβάλλοντας τον ορισμό των διαιτητών και του Β΄ Τεχνικού Παρατηρητή, προκειμένου να δικαιολογήσει την ήττα που υπέστη.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που προσφεύγει σε τέτοιου είδους τακτικές. Το ίδιο ακριβώς είχε επιχειρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και για τον 1ο τελικό της 3ης Ιουνίου 2026, με προσφυγή που το ΑΣΕΑΔ απέρριψε με την υπ' αριθ. 67/22.10.2026 απόφασή του.

Επισημαίνεται ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ υποβάλει καμία αίτηση εξαίρεσης για κανέναν από τους αξιωματούχους των αγώνων. Αντίθετα, περίμενε την έκβαση των αγώνων, ώστε μετέπειτα να ζητήσει την ακύρωσή τους «στα χαρτιά».