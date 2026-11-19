Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, δέχτηκε «επίθεση» από Τούρκους χάκερς το βράδυ της Τετάρτης (18/11). Οι εικόνες εθνικιστικού περιεχομένου που ανέβηκαν παράνομα στο site της Ένωσης, έφερε την αντίδραση των «κιτρινόμαυρων».

Με ανακοίνωσή του ο «Δικέφαλος» ξεκαθαρίζει πως κόντρα στη Γαλατασαράι θα αγωνιστεί με τη γαλάζια εμφάνιση, ενώ τονίζεται πως «Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση.