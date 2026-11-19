«Πάτησε» Αθήνα η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
Στην Αθήνα για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena αφίχθη το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης.
Με στόχο την επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα μετά από την «πικρή» ήττα από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται την Ελλάδα, όπου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστική της EuroLeague θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στη SUNEL Arena.
Μάλιστα, η αποστολή της «Βασίλισσας» κατέφθασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια.
Δείτε το βίντεο με την άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης: