Με στόχο την επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα μετά από την «πικρή» ήττα από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, η Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται την Ελλάδα, όπου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστική της EuroLeague θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στη SUNEL Arena.

Μάλιστα, η αποστολή της «Βασίλισσας» κατέφθασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια.

Δείτε το βίντεο με την άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης: