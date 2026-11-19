Σε κινήσεις για να διασφαλίσει ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ θα αποτελέσει βασικό κομμάτι του πρότζεκτ της και τα επόμενα χρόνια προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη διοίκηση του συλλόγου να έχει ανοίξει τον κύκλο των επαφών για την αναπροσαρμογή και επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρότι το συμβόλαιο του Άγγλου μεσοεπιθετικού εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, οι άνθρωποι της «Βασίλισσας» δεν θέλουν να αφήσουν το ζήτημα για αργότερα. Αντίθετα, επιδιώκουν να επιβραβεύσουν την παρουσία του στην ομάδα και να τον διατηρήσουν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σε βάθος χρόνου.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει ετήσιες αποδοχές 22 εκατομμυρίων ευρώ. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με αυτούς τους οικονομικούς όρους, ο Μπέλιγχαμ θα βρεθεί στο υψηλότερο μισθολογικό επίπεδο του ρόστερ, δίπλα στον Βινίσιους Ζούνιορ. Οι νέες απολαβές του θα είναι αυξημένες κατά περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με όσα εισπράττει σήμερα.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει νέο συμβόλαιο, ωστόσο θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις φιλοδοξίες και τον σχεδιασμό της ομάδας. Συγκεκριμένα, επιθυμεί εγγυήσεις ότι η Ρεάλ θα συνεχίσει να δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να διεκδικεί με συνέπεια τους σημαντικότερους τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη διοίκηση της Μαδρίτης να επιδιώκει να κλείσει εγκαίρως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της.