Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε εξαιρετική καριέρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Με τη φανέλα της ήταν στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague την περασμένη σεζόν και ταυτόχρονα… εκτόξευσε τις μετοχές του. Φέρνοντας την μεγάλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό AKTOR και την κατακόρυφη αύξηση στις αποδοχές του.

Πριν το τζάμπολ στη «Ζαλγκίριο Αρένα», η ομάδα της Λιθουανίας βράβευσε τον «Σίσκο» για την προσφορά του στο σύλλογο. Με το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι και να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του!

Δείτε τη στιγμή της βράβευσης και την αποθέωση: