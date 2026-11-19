ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · Αίγυπτος · Ελλάδα Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Ιστορικό γκολ Σούβλατζη και προβάδισμα για τη «γαλανόλευκη» (vid) ONSPORTS TEAM 19 Νοεμβρίου 2026, 19:22 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Με κοντινό πλασέ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ για την Εθνική Παίδων. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Παγκόσμιο Κύπελλο Ελλάδα Κ17 Ελλάδα Αίγυπτος Εθνική Παίδων COMMENTS LATEST NEWS 20:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Premier League: Ψήφος εμπιστοσύνης στη διοίκηση μετά την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι 20:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Τα highlights από την ιστορική πρώτη νίκη της Εθνικής Παίδων στο Μουντιάλ 20:14 EUROLEAGUE Τίμησαν τον Φρανσίσκο πριν το τζάμπολ στο Κάουνας (Video) 20:09 EUROLEAGUE Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός: Η viral φίλαθλος από τη Λιθουανία επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ναν 20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2: Ιστορική πρώτη «γαλανόλευκη» νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 (vids) 19:44 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: «Νοκ άουτ» για δύο μήνες ο Πουέρτα 19:29 EUROLEAGUE LIVE Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR με σχολιασμό μέσα από τη «Zalgirio Arena» 19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αντίπαλοι ΑΕΚ: Νέο απρόοπτο με τον Μόιζε Κεν – Σκέψεις για μεταγραφή επιθετικού στην Κόμο 19:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Ιστορικό γκολ Σούβλατζη και προβάδισμα για τη «γαλανόλευκη» (vid) 19:01 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: Με Φαλ και Γκραντ η δωδεκάδα του Ομπράντοβιτς με Ζαλγκίρις 19:00 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: «Παρεμβάσεις, καταγγελίες, μηνύσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός – Τα συμπεράσματα ΟΛΑ δικά σας» 19:00 EUROLEAGUE LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ