Μετά τους τραυματισμούς των Σαντιάγκο Έσε και Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός χάνει ακόμη έναν μέσο του με πρόβλημα τραυματισμού για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, γνωστά έγιναν την Πέμπτη (19/11) τα αποτελέσματα της μαγνητικής που υποβλήθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε φιλικό αγώνα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο 23χρονος χαφ έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και ως αποτέλεσμα θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές δραστηριότητες των «ερυθρόλευκων» για τους επόμενους περίπου δύο μήνες.

Κάπως έτσι, ο Πουέρτα δεδομένα θα χάσει τα επερχόμενα ντέρμπι με ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Μίλαν και Τσέλιε, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.