Άρης: Γιγαντοοθόνη έξω από το «Παλέ» για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε πως θα στηθεί γιγαντοοθόνη έξω από το Αλεξάνδρειο, ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» για την GBL.
Σε ρυθμούς ντέρμπι έχει μπει η Θεσσαλονίκη, καθώς σε μια αναμέτρηση από τα... παλιά, ΠΑΟΚ και Άρης θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στην Πυλαία, με τον νικητή να «πιάνει» κορυφή στην Stoiximan GBL.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε πως θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11, 17:30).
Η προβολή της αναμέτρησης θα ξεκινήσει στις 17:30, ενώ οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων» θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στον χώρο από τις 16:30.
H ανακοίνωση του Άρη:
«Ζήσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης! Ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ είναι προ των πυλών (Σάββατο 21/11, 17:30) και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το παρακολουθήσουν μαζί!
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρου του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι φίλοι του ΑΡΗ θα μπορούν να προσέρχονται από τις 16:30 ώστε να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση στον χώρο ο οποίος πριν τα εντός έδρας ματς φιλοξενεί τη Fan Zone».