Σε ρυθμούς ντέρμπι έχει μπει η Θεσσαλονίκη, καθώς σε μια αναμέτρηση από τα... παλιά, ΠΑΟΚ και Άρης θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στην Πυλαία, με τον νικητή να «πιάνει» κορυφή στην Stoiximan GBL.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε πως θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11, 17:30).

Η προβολή της αναμέτρησης θα ξεκινήσει στις 17:30, ενώ οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων» θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στον χώρο από τις 16:30.

H ανακοίνωση του Άρη:

«Ζήσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης! Ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ είναι προ των πυλών (Σάββατο 21/11, 17:30) και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το παρακολουθήσουν μαζί!

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρου του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι φίλοι του ΑΡΗ θα μπορούν να προσέρχονται από τις 16:30 ώστε να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση στον χώρο ο οποίος πριν τα εντός έδρας ματς φιλοξενεί τη Fan Zone».