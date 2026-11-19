Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να φορά ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Βούλγαρος διεθνής εξτρέμ παραμένει κάτοικος Τούμπας, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του 29χρονου άσου ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις είχαν θετική κατάληξη, με τον παίκτη να δεσμεύεται πλέον με τον Δικέφαλο για ακόμη τρία χρόνια.

Ο Ντεσπόντοφ αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ του ΠΑΟΚ από την ημέρα της άφιξής του και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 121 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα. Σε κάτι περισσότερο από 5.900 λεπτά συμμετοχής έχει απολογισμό 26 γκολ και 29 ασίστ.

H ανακοίνωση του «Δικεφάλου»:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1996 στην Κρέσνα της Βουλγαρίας, δύο ώρες μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λίτεξ Λόβετς και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αγωνιζόμενος ως εξτρέμΉρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του κιόλας σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια. Συνολικά με τον Δικέφαλο στο στήθος έχει καταγράψει 121 εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει 26 γκολ και 29 ασίστ.

Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!»