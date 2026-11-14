Χαρούμενος που επέστρεψε στη δράση εμφανίστηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος μοιράστηκε τα συναισθήματά του μέσω των social media. Ο άσος του ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως έρχονται καλύτερες ημέρες τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Η ανάρτηση του Ντεσπόντοφ:

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η στιγμή. Περίμενα πολύ καιρό γι' αυτήν και νιώθω ευγνωμοσύνη που επιτέλους επέστρεψα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξη και την αγάπη τους. Είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ, έτοιμος να δουλέψω σκληρά και να δώσω τα πάντα. Τα καλύτερα είναι μπροστά!»