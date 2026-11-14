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Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία

Η Ολλανδία θα παραταχθεί χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, καθώς ο μέσος της Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού.

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία
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Η Εθνική Ελλάδας περιμένει ένα θετικό αποτέλεσμα των «Οράνιε» απέναντι στα «Πάντσερ», προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, με την ίδια να χρειάζεται να φέρει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Γερμανία.

Ωστόσο, η ολλανδική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 29χρονου μέσου, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Γαλανόλευκη λόγω ενοχλήσεων. Όπως ανακοίνωσε η KNVB, ο Ντε Γιονγκ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Βερολίνο, ενώ ο Τσάβι αποφάσισε να μην καλέσει αντικαταστάτη.

Ο διεθνής χαφ έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετά προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα και μόλις τον περασμένο Οκτώβριο επέστρεψε στη δράση, καταγράφοντας τις πρώτες συμμετοχές του στη σεζόν 2026/27. Πλέον, αναμένονται νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

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