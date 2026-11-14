· Ελλάδα · Σλοβακία

Ελλάδα - Σλοβακία 98-70: «Πάρτι» της Εθνικής Γυναικών στο Ιβανώφειο

Σαν σε προπόνηση, η Εθνική Γυναικών επικράτησε άνετα με 98-70 της Σλοβακίας στο Ιβανώφειο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη διαδικασία των προκριματικών για το EuroBasket 2027.

Ελλάδα - Σλοβακία 98-70: «Πάρτι» της Εθνικής Γυναικών στο Ιβανώφειο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εμφατικό τρόπο, η Εθνική Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση των Προκριματικών του EuroBasket 2027, καθώς επικράτησε με 98-70 της Σλοβακίας στο Ιβανώφειο. Κάπως έτσι, τα «γαλανόλευκα» κορίτσια ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 1-1 και έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο ενόψει της συνέχειας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια σημαντική εντός έδρας νίκη, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και φτάνοντας με άνεση στο ροζ φύλλο. Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τη Στέλλα Καλτσίδου στον πάγκο της Εθνικής ως ομοσπονδιακή τεχνικός.

Πλέον, η Ελλάδα ισοβαθμεί με την Ολλανδία, ενώ η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου L, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πρωταγωνίστρια για την Εθνική ήταν η Παρκς, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Σπανού, με 17 πόντους, έξι ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Εθνική Γυναικών είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 18:00, στην Καρδίτσα.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία

23:35 EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα-βουνό του Παναθηναϊκού με ντέρμπι «αιωνίων» και 8/10 εκτός έδρας

23:20 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η στιγμή»

23:16 EUROLEAGUE

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

22:59 NBA

Αμφίβολο το μέλλον του Σαμπόνις στο Σακραμέντο - Χόρνετς και Ράπτορς παρακολουθούν την περίπτωσή του

22:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης

22:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Σλοβακία: Τα highlights από την άνετη νίκη της Εθνικής Γυναικών (vid)

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία

21:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην «έξοδο» ο Κόντσαρ - Στην αγορά για δύο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι»

21:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Τα highlights από τη φιλική νίκη του «Δικεφάλου»

21:43 GREEK BASKET LEAGUE

Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας