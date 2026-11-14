Ελλάδα - Σλοβακία 98-70: «Πάρτι» της Εθνικής Γυναικών στο Ιβανώφειο

Με εμφατικό τρόπο, η Εθνική Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση των Προκριματικών του EuroBasket 2027, καθώς επικράτησε με 98-70 της Σλοβακίας στο Ιβανώφειο. Κάπως έτσι, τα «γαλανόλευκα» κορίτσια ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 1-1 και έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο ενόψει της συνέχειας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια σημαντική εντός έδρας νίκη, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και φτάνοντας με άνεση στο ροζ φύλλο. Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τη Στέλλα Καλτσίδου στον πάγκο της Εθνικής ως ομοσπονδιακή τεχνικός.

Πλέον, η Ελλάδα ισοβαθμεί με την Ολλανδία, ενώ η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου L, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πρωταγωνίστρια για την Εθνική ήταν η Παρκς, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Σπανού, με 17 πόντους, έξι ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Εθνική Γυναικών είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 18:00, στην Καρδίτσα.